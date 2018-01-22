Двое пострадали в тройном ДТП на томской трассе (ФОТО)
23 января 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера утром, 22 января, на Богашевском тракте столкнулись Daewoo Nexia, Honda CR-V и Nissan X-Trail, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.10. По предварительным данным, 23-летний водитель Daewoo выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda. После этого Nexia столкнулась со встречным Nissan.
В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo Nexia получили травмы.
Фото: 70.мвд.рф
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