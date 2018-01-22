Двое пострадали в тройном ДТП на томской трассе (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 23 января 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 22 января, на Богашевском тракте столкнулись Daewoo Nexia, Honda CR-V и Nissan X-Trail, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.10. По предварительным данным, 23-летний водитель Daewoo выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda. После этого Nexia столкнулась со встречным Nissan.

В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo Nexia получили травмы.

Фото: 70.мвд.рф

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