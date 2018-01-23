Два человека погибли при пожаре в Северске

23 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Пожар произошел в жилом доме по пр. Коммунистический, 31 в Северске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу спецуправления Федеральной противопожарной службы N8 МЧС России.

«В 05:25 (01:25 мск) поступило сообщение о возгорании дома, через пять минут на место прибыли первые подразделения. В результате пожара погибли два человека, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Также спасено 24 человека», — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, пожар начался в однокомнатной квартире на первом этаже, после чего по пустотам он распространился на квартиры второго и третьего этажей.

Общая площадь пожара составила 30,5 кв.метров, его причину устанавливают.

В ликвидации возгорания было задействовано 55 человек и десять единиц техники.

Тэги/темы: