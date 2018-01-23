Главный судебный пристав Томской области вышел в соцсети

23 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба УФССП России по Томской области

Главный судебный пристав Томской области Иван Конгаров готов ответить на вопросы жителей региона в социальных сетях, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

«У руководителя Управления есть собственные аккаунты в социальных сетях, посредством которых он готов принимать вопросы, входящие в его компетенцию, и давать развернутые ответы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что томичи могут спросить о деятельности Управления, а также получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию главного судебного пристава области. Отправить вопрос можно через личные сообщения, однако необходимо «четко формулировать содержание».

Официальные страницы руководителя находятся здесь:

Twitter;

Facebook;

Instagram.

Кроме того, УФССП России по Томской области напоминает телефон приемной главного судебного пристава Томской области: (3822) 615-002.

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