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Томичи смогут следить за работой снегоуборочной техники на специальном сайте

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Томичи смогут ежедневно получать информацию о местах работы «Спецавтохозяйства» и подрядчиков районных администрации в специальном разделе сайте мэрии.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, информация о работе снегоуборочной техники в данном разделе будет обновляться ежедневно. Предполагается, что перечень улиц и объектов позволит томичам заранее продумывать маршрут следования и не парковать автомобили в местах работы механизированных звеньев.

В сообщении также отмечается, что припаркованные и брошенные автомобили значительно затрудняют работу снегоуборочной техники, ухудшают качество проводимой уборки и обработки проезжей части и тротуаров песко-соляной смесью с целью предупреждения гололеда.

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