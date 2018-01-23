Сорокаградусные морозы сохранятся в Томской области до конца недели

Томский Обзор / Фото: 23 января 2018 // Фото: Pixabay.com

Морозы ожидаются на территории Томской области 25-28 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«На территории Томской области сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами – 35°С и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами – 40°С и ниже», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия, и напоминает жителям региона о рисках, связанных с низкими температурами.

Морозная погода – всегда серьёзное испытание для служб жизнеобеспечения (ЖКХ, энергетики, линий связи) и рядовых граждан. Населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.

Выходя на улицу, следует теплее одеваться. Дальние поездки и прогулки лучше отменить.

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