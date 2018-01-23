Томичам покажут клоунов-убийц из космоса

Томский Обзор / Фото: 23 января 2018 // Фото: Kinopoisk.ru

Завтра, 24 января, в томском зрелищном центре «Аэлита» (пр.Ленина, 78) пройдет показ американского фантастического комедийного фильма ужасов «Клоуны-убийцы из космоса», снятого в 1988 году Стивеном Чиодо.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в центре сюжета ленты влюбленная пара, которая замечает в небе летящий объект. Нечто приземляется в лесу, любопытная пара отправляется посмотреть на упавший метеорит, но обнаруживает цирковой шатер. Выясняется, что на Землю прилетели клоуны-убийцы из космоса, которые настроены заготовить как можно больше людей в качестве провианта.

Стивен Чиодо рассказал, что в скором времени зрителей ожидает продолжение фильма «Клоуны-убийцы из космоса» в виде телевизионного сериала.

Начало в 19.00. Стоимость посещения киносеанса – 100 рублей. Возрастное ограничение 16+.

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