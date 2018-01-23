В Томской области зафиксировали минимальный уровень безработицы за 25 лет

Томский Обзор / Фото: 23 января 2018 // Фото: Pixabay.com

В прошлом году Томская область достигла минимального за последние 25 лет уровня регистрируемой безработицы — 1,27%, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего за 2017 год при содействии службы занятости нашли работу 18,9 тысячи человек, работодателями заявлена 71 тысяча вакансий.

Больше 24 тысяч человек воспользовались профориентационными услугами центров занятости, 2 000 получили направление и прошли профессиональное обучение. Открыли свое дело, получив «подъемные» по линии службы занятости, 226 человек.

«Снижение уровня регистрируемой безработицы обусловлено несколькими факторами, в том числе сложившейся демографической ситуацией и мерами по легализации трудовых отношений. Кроме того, это результат целого комплекса мероприятий по модернизации службы занятости с учетом требований современного рынка труда. Это и проект «Школьный учитель», в рамках которого организована переподготовка соискателей с гарантированным трудоустройством в сферу образования, и отраслевые ярмарки вакансий по заявкам работодателей, и активное использование электронных сервисов для поиска работы и работников, что делает процесс получения государственных услуг более простым и удобным как для соискателей, так и для работодателей», — отметила начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

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