Томичам предлагают написать диктант на немецком языке

23 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Через месяц, 20-23 февраля на территории Томской области в шестой раз пройдет акция «Tolles Diktat-2018» – открытый диктант по немецкому языку.

Как сообщают в томском Российско-немецком доме, сотрудники учреждения уже подготовили тексты для будущего испытания.

«Темой диктанта в этом году станет футбол! Мы не смогли пройти мимо этой темы в преддверие Чемпионата», — говорится в сообщении. Организаторы также отмечают, что «Tolles Diktat-2018» пройдет на базе Российско-Немецкого дома. О сроках его проведения сообщат дополнительно.

Открытая международная акция «Tolles Diktat» проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Инициатором акции является Томский областной Российско-Немецкий Дом. Акция приурочена к Международному Дню родного языка (учрежден ЮНЕСКО и отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия). В акции принимают участие Российско-Немецкие Дома, центры культуры и встреч российских немцев, общеобразовательные учреждения и вузы, школы с углубленным изучением немецкого языка.

Впервые диктант по немецкому языку прошел в Томске в 2013 году. Организаторов вдохновил проект «Тотальный диктант», идея которого родилась в начале 2000-х годов в студенческом клубе «Глум-клуб» гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

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