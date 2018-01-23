Томичи предлагают благоустроить пр.Кирова, Лагерный сад и площади у вокзалов

Томичи внесли первые предложения по благоустройству городских пространств в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего поступило 176 предложений по обустройству общественных пространств. Лидером голосования томичей стал пр. Кирова. Также в топ лист народного голосования вошли Лагерный сад, площади у вокзалов Томск-I и Томск-II.

Оставить свои пожелания томичи могут в районных администрациях, муниципальных библиотеках, многофункциональных центрах, крупных торговых центрах и в мэрии Томска установлены кубы, где томичи могут оставить свои предложении по благоустройства общественных пространств в 2018 году, заполнив специальный бланк.

Кубы для голосования установлены по следующим адресам: пр. Кирова, 11а (администрация Кировского района), ул. Елизаровых, 59 (администрация Советского района), ул. Пушкина, 17 (администрация Октябрьского района), ул. К. Маркса, 34 (администрация Ленинского района), в библиотеках по ул. Колхозная, 9/1 (библиотека «Сибирская», 9/1), Иркутский тракт, 180/1 (библиотека «Северная»), ул. Красноармейская, 119 (библиотека «Центральная») и пр. Ленина, 167 (библиотека «Фламинго»), в торговых центрах по ул. Герцена, 61 (ТЦ «Город») и Учебная, 48Д (ТЦ «Смайл Сити») и многофункциональных центрах по ул. Пушкина, 63/5, в пер. Дербышевский, 26Б и по пр. Фрунзе, 103.

Предложения принимаются до 9 февраля. 18 марта из лидеров предварительного отбора томичи выберут пространства, которые будут благоустроены. Остальные предложения, не вошедшие в число лидеров голосования в 2018 году, будут учтены при благоустройстве в последующие годы.

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