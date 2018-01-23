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Томский автовокзал отменил ряд рейсов из-за мороза

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В связи с установившейся холодной погодой томский автовокзал отменил рейсы по ряду направлений, сообщается на сайте предприятия.

Так завтра, 24 января, отменяются (или переносятся) рейсы:

В сообщении отмечается, что это предварительные данные и в дальнейшем расписание может измениться.

Билеты, приобретенные в кассах автовокзала, можно вернуть туда же. Электронные билеты обмениваются на сайте.

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