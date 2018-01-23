Томский автовокзал отменил ряд рейсов из-за мороза

23 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В связи с установившейся холодной погодой томский автовокзал отменил рейсы по ряду направлений, сообщается на сайте предприятия.

Так завтра, 24 января, отменяются (или переносятся) рейсы:

Тегульдет - 08.00, 16.30;

Нарга - 08.45;

Новосибирск - 14.50, 16.20, 18.00;

Минусинск - 18.05 отправление переносится на 26.01.2018г., в 09.00, билеты действительны;

Белокуриха - 21.00;

Кемерово - 11.00;

Юрга - 18.35;

Колпашево - 07.40, 14.10;

Бакчар - 09.00;

Новокузнецк - 21.50;

Кривошеино - 14.00;

Горно - Алтайск - 19.45.

В сообщении отмечается, что это предварительные данные и в дальнейшем расписание может измениться.

Билеты, приобретенные в кассах автовокзала, можно вернуть туда же. Электронные билеты обмениваются на сайте.

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