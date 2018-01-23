На благоустройство общественных пространств Томской области направят более 310 млн рублей

23 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томские власти организуют голосование среди жителей региона, какие общественные пространства необходимо благоустроить в 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Евгения Паршуто.

«В семи муниципальных образованиях с населением свыше 20 тыс. человек среди жителей пройдет голосование, какие общественные пространства необходимо благоустроить. Всего на реализацию проекта в Томской области будет выделено 310,3 млн рублей, 257,7 млн рублей из которых — федеральные, 52,6 млн рублей — региональные, 1,6 млн рублей — из местных бюджетов», — сказал Евгений Паршуто.

Так, голосования пройдут в районных администрациях, торговых центрах, библиотеках, домах культуры, многофункциональных центрах Томска, Северска, Стрежевого, а также Томского, Асиновского, Колпашевского и Кожевниковского районов.

К середине февраля сформируют список общественных пространств, которые наберут наибольшее количество голосов, после чего компании, которые также пройдут отбор, представят дизайн-проекты благоустройства.

«Забегая вперед, мы договорились с Томским государственным архитектурно-строительным вузом, что участие в этих работах готовы принять их специалисты и студенты. Но это не исключает появление других операторов, которые могут быстро и качественно сделать дизайн-проекты. 18–23 марта пройдет рейтинговое голосование среди представленных проектов», — отметил Евгений Паршуто.

Он также подчеркнул, что чиновникам «необходимо прекратить относиться к этой программе, как к повинности».

«Да, это очень сложная программа с очень жесткими контрольными точками и тяжелым таймингом, но никогда в муниципалитетах не было денег на благоустройство, да еще и из федерального бюджета. Раньше зачастую изыскание средств происходило в местных бюджетах по остаточному принципу, поэтому у нас „хронический недоремонт“ всех дворовых территорий, везде люди задают вопросы», — пояснил Евгений Паршуто.

Он призвал глав муниципалитетов взаимодействовать с жителями «не на бумаге», лично участвовать в реализации проекта, несмотря на кажущееся незначительным финансирование для определенных районов.

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