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На благоустройство общественных пространств Томской области направят более 310 млн рублей

Томские новости, Городское благоустройство, городская среда урбанистика новые парки скверы На благоустройство общественных пространств Томской области направят более 310 млн рублей

Томские власти организуют голосование среди жителей региона, какие общественные пространства необходимо благоустроить в 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Евгения Паршуто.

«В семи муниципальных образованиях с населением свыше 20 тыс. человек среди жителей пройдет голосование, какие общественные пространства необходимо благоустроить. Всего на реализацию проекта в Томской области будет выделено 310,3 млн рублей, 257,7 млн рублей из которых — федеральные, 52,6 млн рублей — региональные, 1,6 млн рублей — из местных бюджетов», — сказал Евгений Паршуто.

Так, голосования пройдут в районных администрациях, торговых центрах, библиотеках, домах культуры, многофункциональных центрах Томска, Северска, Стрежевого, а также Томского, Асиновского, Колпашевского и Кожевниковского районов.

К середине февраля сформируют список общественных пространств, которые наберут наибольшее количество голосов, после чего компании, которые также пройдут отбор, представят дизайн-проекты благоустройства.

«Забегая вперед, мы договорились с Томским государственным архитектурно-строительным вузом, что участие в этих работах готовы принять их специалисты и студенты. Но это не исключает появление других операторов, которые могут быстро и качественно сделать дизайн-проекты. 18–23 марта пройдет рейтинговое голосование среди представленных проектов», — отметил Евгений Паршуто.

Он также подчеркнул, что чиновникам «необходимо прекратить относиться к этой программе, как к повинности».

«Да, это очень сложная программа с очень жесткими контрольными точками и тяжелым таймингом, но никогда в муниципалитетах не было денег на благоустройство, да еще и из федерального бюджета. Раньше зачастую изыскание средств происходило в местных бюджетах по остаточному принципу, поэтому у нас „хронический недоремонт“ всех дворовых территорий, везде люди задают вопросы», — пояснил Евгений Паршуто.

Он призвал глав муниципалитетов взаимодействовать с жителями «не на бумаге», лично участвовать в реализации проекта, несмотря на кажущееся незначительным финансирование для определенных районов.

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