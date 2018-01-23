Томичей приглашают на перформанс «В порядке вещей»
В субботу, 27 января, в Томске пройдет синти-перформанс «В порядке вещей», приуроченный к закрытию выставки «Молодые художники. Поиск новой вещественности» в Сибирском филиале государственного Центра современного искусства.
Как сообщают организаторы, в рамках перформанса собравшихся ждут общение с художниками выставки и куратором. Квазитанцевальное движение с группой «ТриП», наблюдение за перемещением вещей на выставке.
Начало мероприятия в 18.30. Вход свободный.
Выставка программы «Родом из Сибири» представила молодых современных художников, для которых Сибирь — малая родина, AlmaMater, новое местожительства или место вдохновения. Каждый автор, представленный в экспозиции, интерпретирует современную культуру региона, исследует и ведет поиск новых аспектов в сибирском современном искусстве.
Участники выставки: Анатолий Долженко (фото, объекты), Аксинья Сарычева (объекты, графика), Дмитрий Главанаков (объекты, звуковая инсталляция), Анна Бакшаева (графика, объекты), Юрий Ушаков (графика, коллаж), Айсана Иванова (графика, коллаж), Мария Роменец (фото).
Участники перформанса: Герман Преображенский, Аксинья Сарычева, Митя Главанаков, группа «Три П».