Томские теплосети ввели подстанцию за 150 млн руб. для снабжения «Южных ворот»

Томский Обзор / Фото: 23 января 2018 // Фото: Pixabay.com

АО «ТомскРТС», эксплуатирующее тепловые сети Томска, во вторник ввело в эксплуатацию перекачивающую насосную станцию N5, которая обеспечит теплом более 50 объектов нового микрорайона на границе с южной окраиной Томска «Южные ворота», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с церемонии открытия объекта.

«Эта станция — третий этап в обеспечении теплом микрорайона, ему предшествовало строительство тепломагистрали от ГРЭС-2», — сообщил в ходе церемонии запуска станции генеральный директор ООО «Томская генерация» Олег Пелымский.

В свою очередь замгубернатора Томской области Евгений Паршуто сообщил, что ввод новой станции — это «огромная перспектива для южного направления».

«Это пример межмуниципального сотрудничества, когда источник тепла в Томске, а район обслуживания — в районе. Это элемент той самой Томской агломерации, — сказал он.

Гендиректор «ТомскРТС» Сергей Панасюк уточнил журналистам, что инвестиции в строительство и оснащение станции составили 150 млн рублей. Общая сумма вложений в теплоснабжение микрорайона за последние три года составила около 500 млн рублей.

Оборудование позволит подключить новых потребителей с тепловой нагрузкой до 68 Гкал/ч. На станции установлено шесть насосов производительностью 700 куб. метров при мощности 132 кВт.

АО «ТомскРТС» является 100%-ным дочерним обществом АО «Томская генерация», созданного в результате реорганизации АО «ТГК-11», объединяющего генерирующие мощности Томска и входящего в группу «Интер РАО». В результате реорганизации теплового бизнеса в Омской и Томской областях были образованы АО «ОмскРТС» и АО «ТомскРТС», которые с 1 января 2015 года приступили к самостоятельной деятельности по транспортировке и сбыту тепла потребителям.

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