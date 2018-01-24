Три иномарки сгорели при пожаре на подземной парковке в Томске

24 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Вчера вечером, 23 января, в одной из подземных парковок Томска произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в парковке двухподъездного жилого дома (1-ый подъезд – 5-этажный, 2-ой подъезд – 6-этажный) поступило в 23.06. Парковка имеет два входа – со двора (главный вход) и подвального помещения жилого дома.

К прибытию пожарных с парковки шел густой дым, происходило короткое замыкание силовых кабелей. Пожарные по лестничным маршам и автолестнице эвакуировали 18 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 00.02. В результате на парковке сгорели 3 автомобиля: Nissan March, Toyota RAV4 и Kia. Обгорели силовые кабели, закоптились стены парковки. Площадь пожара составила 72 кв.метра.

Причина пожара устанавливается.

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