Томские ученые выяснили, от чего зависят свойства композитных материалов

Томский Обзор / Фото: 24 января 2018 // Фото: Tsu.ru

Радиофизики экспериментально доказали, что конструкция и технология изготовления нанотрубок влияют на характеристики композитного материала. Ученые описали электрофизические свойства композитов, в которых можно получать заданные свойства, меняя состав.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, углеродные нанотрубки используются в том числе для получения радиопоглощающих покрытий, они располагаются в связующем веществе — это эпоксидная смола, оргстекло, краска и другие. Основная задача производителей — получить эффективный материал с заданными электромагнитными свойствами.

«Что происходит внутри композитов, до сих пор не до конца известно. Чтобы получить эффективный поглотитель, следует разместить как можно больше нанотрубок в связующем веществе — до той концентрации, когда композит становится проводящим и изменяет свои свойства, не поглощая, а отражая сигнал. Этот факт известный. Мы экспериментально подтвердили, что не менее важен выбор технологии приготовления композита, которая учитывает геометрию и размеры трубок. Выбрав определенную технологию изготовления композита, можно изготовить более тонкий материал, чтобы получить заданный эффект», — рассказывает руководитель лаборатории терагерцовых исследований ТГУ Валентин Сусляев.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Physica status solidi B», который относится к категории Q1 (Scimago Journal & Country Rank). Статья ученых носит фундаментальный характер. Сделанные выводы можно использовать при изготовлении композитных материалов, используемых в качестве защитных экранов от вредных излучений. Подбирая технологию изготовления нанотрубок и их строение, можно создать композиты тоньше, легче и дешевле уже существующих.

Авторами статьи являются сотрудники лаборатории терагерцовых исследований и кафедры радиоэлектроники РФФ Валентин Сусляев, Евгений Коровин и Кирилл Дорожкин, а также партнеры по научным исследованиям из Института катализа СО РАН Сергей Мосеенков, Дмитрий Красников и Владимир Кузнецов.

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