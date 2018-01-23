Тимирязевская поликлиника не принимает пациентов из-за произошедшего пожара

Томский Обзор / Фото: 24 января 2018 // Фото: Vk.com/tomsk123

Возгорание произошло вечером во вторник в трехэтажном кирпичном жилом доме, в котором также располагается поликлиника села Тимирязевское Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На первом этаже в подъезде выгорел щиток, потолок и стены 1-го этажа закоптились. Пожарные из здания по лестничному маршу спасли 15 человек», — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, площадь пожара составила 12 кв. м, его причину устанавливают.

В свою очередь, представитель Томской районной больницы, к которой относится поликлиника, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что медучреждение пока не принимает пациентов, так как здание обесточено.

Он отметил, в настоящее время в стационаре больницы разворачивают временное поликлиническое отделение, однако не уточнил сроков возобновления работы.

Тэги/темы: