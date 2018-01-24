В Томске стартовала первая зимняя школа Urban Media School

24 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 24 января, в Томске стартовала первая зимняя школа Urban Media School, участникам которой предстоит создать серию медиапроектов, которые помогут читателям другими глазами взглянуть на жизнь Томска.

Участники школы - практикующие журналисты и медиаспециалисты, студенты и магистранты, городские активисты и просто заинтересованные горожане. Занятия будут проходить в режиме мастер-классов и проектной работы ежедневно до 27 января. За это время участникам школы расскажут о городских медиа в России, основах фотографии и видеосъемки, проектной работе и успешных кейсах городских медиа. Выпускной работой прошедших обучение станет собственный проект и его защита перед экспертами.

Лучшие проекты будут впоследствии доработаны совместно с редакцией «Томского Обзора» и экспертами школы и опубликованы.

Urban Media School — Всероссийская образовательная программа для специалистов сферы масс-медиа, городского управления и бизнеса, совместный проект НИ ТГУ и интернет-издания «Томский Обзор». Соответствующее соглашение было подписано в декабре прошлого года.

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