Томичам предлагают помочь нуждающимся семьям тёплыми вещами

Томский Обзор / Фото: 24 января 2018 // Фото: Vk.com/t.siberia

В Томске стартовал благотворительный проект «Теплая Сибирь», участникам которого предлагают поделиться лишней одеждой и обувью с нуждающимися семьями.

«В Томской области проживают около 40 000 семей, доход которых меньше прожиточного минимума. Часто это жители небольших деревень, которые живут за счёт натурального хозяйства, рыбалки, и практически не имеют фактических денег. Таким людям проблематично одеть и обуть своих детей, собрать их в школу. Мы решили запустить благотворительный проект „Тёплая Сибирь“ с целью помочь таким семьям»,- сообщают организаторы в группе проекта ВКонтакте.

Проект работает следующим образом: жители деревень оставляют заявку по телефону или через службу соцзащиты. В заявке указывается, каких размеров обувь и одежда им нужна, а также контактные данные. Далее волонтеры проверяют, действительно ли семья находится в нуждающемся положении и в случае подтверждения публикуют заявку на страницах проекта. Томичи, желающие помочь, могут откликнуться на любую заявку и закрыть её частично или полностью.

«Как только находится запрошенная обувь и одежда, мы передаем это семье, оставившей заявку. Вы при этом получаете обязательно фотоотчёт о вручении посылки и убеждаетесь, что всё дошло до адресата», — уточняют организаторы.

Увидеть текущие заявки на одежду и обувь от нуждающихся семей можно на странице проекта во ВКонтакте и чате проекта в WhatsApp.

Сейчас волонтеры работают с Тегульдетским районом, так как там есть добровольцы проекта. Предполагается, что в дальнейшем география «Теплой Сибири» будет расширяться.

«А ещё, нам очень нужны волонтеры на другие задачи! Помощь требуется в обработке входящих заявок, транспортировке посылок, поиске информационных спонсоров, поиске спонсоров среди магазинов одежды и обуви, помощь в ведении сообществ в интернете. Всему научим и обучим — от вас нужно лишь желание помочь людям», — отмечают организаторы.

Желающие присоединиться к проекту могут оставить заявку на странице проекта.

Тэги/темы: