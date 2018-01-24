Томский губернатор просит полицию с Росгвардией проверить безопасность в школах

Томский Обзор / Фото: 24 января 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин считает необходимым усилить профилактическую работу по предупреждению подростковой преступности, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Выступая в среду на коллегии регионального управления МВД, он сообщил, что в 2017 году в Томской области зафиксировано на 20% меньше преступлений, чем годом ранее, но «это не повод расслабляться».

«Недавние происшествия в школах Перми и Бурятии говорят о недостаточной профилактической работе в подростковой среде, надо усилить совместную работу в школах, учреждениях профессионального и дополнительного образования», — сказал Сергей Жвачкин.

Он попросил руководителя регионального управления МВД Александра Будника совместно с Росгвардией проверить, как обеспечивается порядок в школах, где за него отвечают частные охранные предприятия, как действует пропускная система, работоспособность тревожных кнопок.

«Второй приоритет — безопасность на дорогах, задача вдвойне актуальна в связи с планируемым сокращением численности сотрудников госавтоинспекции. В минувшем году у нас было на 5% меньше ДТП, на 12% меньше погибших, на 6% меньше пострадавших, и оптимизация не должна отрицательно сказаться», — отметил Сергей Жвачкин.

Он добавил, что власти региона в связи с этим договорились с полицией о совместных мероприятиях и установке дополнительных технических средств на дорогах.

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