Томск вошел в топ-10 туристических городов Сибири

24 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Томск вошел в десятку туристических городов Сибирского федерального округа по итогам 2017 года. Такие данные приводит российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в прошлом году. В первую десятку городов, популярных у туристов, помимо Томска, вошли Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Барнаул, Чита, Омск, Кемерово, Улан-Удэ и Абакан.

По данным сервиса, в прошлом году в Томске туристы бронировали проживание в отелях в среднем на две ночи и платили 1,8 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего в СФО проживание туристам обошлось в Барнауле.

Десятка городов СФО, популярных у туристов в 2017 году выглядит следующим образом:

Новосибирск - 2,2 тысячи рублей в сутки/ 3 ночи;

Иркутск - 2,8 тысяч рублей/ 4,5 ночи;

Красноярск - 2,1 тысяча рублей/ 3 ночи;

Барнаул - 1,5 тысячи рублей/ 2 ночи;

Чита - 1,8 тысяч рублей/ 3 ночи;

Омск - 1,6 тысяч рублей/ 3 ночи;

Томск - 1,8 тысяч рублей/ 2 ночи;

Кемерово - 1,6 тысяч рублей/ 1,5 ночи;

Улан-Удэ - 2,5 тысячи рублей, 1,5 ночи;

Абакан - 2,7 тысяч рублей/ 1,5 ночи.



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