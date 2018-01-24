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Томск вошел в топ-10 туристических городов Сибири

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Томск вошел в десятку туристических городов Сибирского федерального округа по итогам 2017 года. Такие данные приводит российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в прошлом году. В первую десятку городов, популярных у туристов, помимо Томска, вошли Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Барнаул, Чита, Омск, Кемерово, Улан-Удэ и Абакан.

По данным сервиса, в прошлом году в Томске туристы бронировали проживание в отелях в среднем на две ночи и платили 1,8 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего в СФО проживание туристам обошлось в Барнауле.

Десятка городов СФО, популярных у туристов в 2017 году выглядит следующим образом:

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