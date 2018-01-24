На Шегарском тракте и в нескольких микрорайонах Томска установят светофоры

Томский Обзор / Фото: 24 января 2018 // Фото: Pixabay.com

В 2018 году в рамках региональной программы по обеспечению безопасности дорожного движения обустроят регулируемые пешеходные переходы на Шегарском тракте в районе остановки «СНТ Левобережье» при въезде в микрорайоны Северный Парк и Серебряный Бор, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Дорожники смонтируют четыре светофора и нанесут новую разметку пешеходного перехода («зебра»). Проект обустройства регулируемого пешеходного перехода разработан. Сейчас решаются вопросы технологического присоединения новых дорожных объектов к электроснабжению.

«На данном участке дороги Томск – Каргала – Колпашево образовался плотный поток автомобилей, в том числе общественного транспорта, которому необходимо производить левый поворот через встречный поток. В этой связи возникла необходимость в регулировании транспортных потоков для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения и предупреждения возникновения нового места концентрации ДТП», — отметил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Константин Белоусов.

В прошлом году на данном участке дороги установили новые остановочные павильоны, дорожные знаки и барьерные ограждения.

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