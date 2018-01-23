В Томске столкнулись два КамАЗа, пострадал водитель

Томский Обзор / Фото: 24 января 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 23 января, в Томске на пересечении улиц Мостовой и Причальной столкнулись два попутных КамАЗа с полуприцепами, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.25. По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с движущимся впереди КамАЗом.

В результате происшествия, водитель врезавшегося грузовика госпитализирован.

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