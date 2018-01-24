Вольер енотов с замерзающими лапками в зоопарке Северска дополнительно утеплили в морозы

Томский Обзор / Фото: 24 января 2018 // Фото: PIxabay.com

Животные зоопарка Северска без особых проблем переносят установившиеся в регионе 30-градусные морозы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заведующую зоологической и ветеринарной частью природного парка Светлану Мишину.

«Некоторые животные, живущие у нас в вольерах на улице — медведи, олени — и в природе привыкли к морозам, а остальным мы утеплили домики соломой и снаружи, и внутри. Хищникам выдаем больше живого корма, вся пища подается в размороженном виде, воду даем теплую», — сказала Светлана Мишина.

Вместе с тем она отметила, что некоторым животным ввиду особенностей необходимо особое внимание.

«Приходится больше уделять внимания нашим енотам, так как лапки у них голые — без меха. Чтобы им было не так холодно передвигаться по вольеру, мы его весь застелили соломой», — отметила Светлана Мишина.

По ее словам, два енота — Тома и Тема — живут в зоопарке Северска давно, а еще два минувшей осенью приехали из новосибирского зоопарка и, как ожидается, скоро получат имена по результатам голосования, которое пройдет на сайте природного парка.

В Томской области вторую неделю установили аномальные морозы. В связи с этим ученики младших и средних классов не посещают школу, отменены многие автобусные рейсы.

Северский природный парк начал свою работу в 1967 году. В настоящее время коллекция животных зоопарка насчитывает около 800 особей, относящихся к 200 видам.

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