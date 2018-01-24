В мэрии открылась экспозиция подлинных вещей губернатора Томской губернии

В здании городской администрации открылась выставка Музея истории Томска «Сюртук губернатора», посвященная личности градоначальника С.А. Вяземского, возглавлявшего пост губернатора Томска в 1900-1903 годы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, экспозиция является продолжением действующей выставки «История Томской власти» и воссоздает образ градоначальника Томской губернии XIX – начала XX веков. Здесь представлены подлинные предметы из фондов Музея истории Томска: символизирующая власть кираса XIX века, товарная накладная и спичечные коробки купца Кухтерина XIX века, письменные и курительные принадлежности, а также воссозданные фотографии рубежа XIX–XX веков. Уникальным экспонатом является подлинный сюртук главы Томской губернии Сергея Вяземского.

«В Музее истории Томска кладезь уникальных, подлинных артефактов, и его особенная гордость – высокий профессионализм сотрудников и их преданность своему делу. Так, любовь к музею помогла экскурсоводу Ксении Васильевой стать победителем Всероссийского конкурса «Лучший гид России» и прославить наш родной город на всю страну», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Выставка «Сюртук губернатора» будет работать в здании мэрии до 31 мая 2018 года. Увидеть ее смогут посетители и сотрудники администрации Томска.

Сергей Вяземский родился в княжеской семье в Костромской губернии. В 1870 году он окончил Императорский Московский университет и поступил на государственную службу. Высочайшим указом от 8 февраля 1900 года был назначен на должность губернатора Томской губернии. Вступил в должность 20 мая того же года, участвовал в освящении Троицкого кафедрального собора, а также торжественном открытии Томского технологического института.

Среди наград С.А.Вяземского: ордена святого Станислава 2-й степени (1885), святой Анны 2-й степени (1892), святого Владимира 4-й (1896) и 3-й и степени; серебряная медаль «В память царствования императора Александра III» (1897), серебряная медаль «В память священного коронования государя императора Николая II» (1897), темно-бронзовая медаль «За труды по Первой всеобщей переписи населения 1897» (1897); знак отличия «За поземельное устройство государственных крестьян» (1898), знак для пожизненных членов Императорского Православного палестинского общества (1899), серебряный знак Императорского общества спасения на водах (1899).

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