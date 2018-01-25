Главный томский следователь ушел на пенсию

25 января 2018 / Томский Обзор

Руководитель следственного управления СКР по Томской области Владимир Литвиненко уволился по собственному желанию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Владимир Литвиненко уволился с 17 января по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. На основании указа президента РФ приказ об увольнении подписан руководителем СКР», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обязанности руководителя следственного управления СКР по Томской области временно исполняет полковник юстиции Сергей Лабуткин.

Как сообщалось, в конце ноября 2017 года глава СКР Александр Бастрыкин поручил рассмотреть жалобы жителей Томской области на коррупцию в регионе и дать оценку работы областного следственного управления.

Владимир Литвиненко начинал карьеру в следственных органах Белгородской области в 1988 году, в 2012 году он возглавил томское управление СКР, в 2014 году был переназначен на данную должность на новый пятилетний срок.

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