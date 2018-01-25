В Томской области судебные приставы откопали и арестовали «подснежники»

25 января 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП РФ по Томской области

Судебные приставы нашли в снегу машины должников, чтобы наложить на них арест, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Два автомобиля на днях арестованы в Белом Яре (Верхнекетский район). Особенностью процедур ареста стал факт того, что судебным приставам пришлось вооружиться лопатами и в буквальном смысле выкапывать машины из сугробов.

Владелец первого авто – должник по кредитным обязательствам. Чтобы получить долг в 64 тыс. рублей приставы наложили запрет на регистрацию «Волги» должника, а затем выехали на место, чтобы арестовать авто. Однако поначалу машину не увидели. Место нахождения ГАЗ 2410 прояснил служителям закона хозяин, указав на сугроб во дворе. Для того, чтобы оформить арест, вокруг машины пришлось разгрести снег.

Второй автомобиль – Nissan Pulsar – принадлежит мужчине, задолжавшему почти 46 тыс. рублей по коммунальным платежам. На нее также, после «раскопок» наложен арест. Оба автомобиля оставлены пока на ответственное хранение должникам, которые объяснили, что зимой не используют транспорт.

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