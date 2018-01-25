Криогенмаш в I квартале 2018 года введет в Томске завод технических газов за 1 млрд рублей

Томский Обзор / Фото: 25 января 2018 // Фото: Vk.com/siburtnhk

Строительство завода по производству технических газов на базе ООО «Томскнефтехим» (входит в «СИБУР») стоимостью около 1 млрд рублей завершает ООО «Криогенмаш-Газ» (Санкт-Петербург, 100%-ная дочерняя компания ОАО «Криогенмаш»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора Томской области Андрея Антонова.

«Криогенмаш-Газ» находится на завершающей стадии строительства нового производства технических газов и сжатого воздуха. Это позволит области полностью закрыть потребность в технических газах», — сказал Андрей Антонов.

По его словам, предприятие сможет поставлять продукт различным предприятиям, однако основная цель — обеспечить потребности «Томскнефтехима».

Впервые о намерениях Криогенмаша построить новое производство в Томске сообщалось в 2015 году, затем о проекте никакой новой информации не публиковалось. Строительство предполагалось вести при поддержке Газпромбанка и областной администрации, предоставившей льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций сроком до 2026 года.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Криогенмаш-газ» зарегистрировано в 2006 году, основной профиль деятельности — производство промышленных газов.

ОАО «Криогенмаш» зарегистрировано в г. Балашихе Московской области, 98,7% акций находятся в номинальном держании Газпромбанка.

ООО «Томскнефтехим» образовано в июле 2003 года на базе томских предприятий ЗАО «Метанол», ОАО «Завод «Бензол», ОАО «Томский нефтехимический завод», ОАО «Томский нефтехимический комбинат». Предприятие выпускает полипропилен, полиэтилен, а также бутилен-бутадиеновую фракцию, тяжелую смолу пиролиза, жидкие продукты пиролиза.

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