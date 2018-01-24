Томские полицейские отогрели замерзавшего водителя, которому никто не помог на трассе

Томский Обзор / Фото: 25 января 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 24 января, полицейские помогли водителю, автомобиль которого заглох на трассе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Экипаж ДПС, в который вошли Дмитрий Ларионов и Дмитрий Кожаков, во время патрулирования заметили стоявшее на обочине авто с включенной аварийной сигнализацией. Инспекторы предположили, что автомобиль заглох из-за низкой температуры воздуха, остановились и обратились к водителю.

«Молодой человек рассказал полицейским, что когда он двигался на автомобиле, произошла поломка и дальнейшая эксплуатация автомобиля была невозможна. Попытка остановить кого-либо не увенчалась успехом», — говорится в сообщении.

Инспекторы посадили водителя в патрульный автомобиль отогреваться. Дождавшись помощи, сотрудники ДПС ГИБДД, передали мужчину и автомобиль родственникам, для дальнейшей эвакуации автомобиля в Малиновку.

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