Томские полицейские отогрели замерзавшего водителя, которому никто не помог на трассе
Вчера вечером, 24 января, полицейские помогли водителю, автомобиль которого заглох на трассе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Экипаж ДПС, в который вошли Дмитрий Ларионов и Дмитрий Кожаков, во время патрулирования заметили стоявшее на обочине авто с включенной аварийной сигнализацией. Инспекторы предположили, что автомобиль заглох из-за низкой температуры воздуха, остановились и обратились к водителю.
«Молодой человек рассказал полицейским, что когда он двигался на автомобиле, произошла поломка и дальнейшая эксплуатация автомобиля была невозможна. Попытка остановить кого-либо не увенчалась успехом», — говорится в сообщении.
Инспекторы посадили водителя в патрульный автомобиль отогреваться. Дождавшись помощи, сотрудники ДПС ГИБДД, передали мужчину и автомобиль родственникам, для дальнейшей эвакуации автомобиля в Малиновку.