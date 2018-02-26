Проточное месторождение «Томскнефти» отметит 40-летие

26 февраля 2018 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В 2018 году несколько месторождений «Томскнефти» отметят юбилеи. Первое из них — Проточное.

Месторождение расположено в Александровском районе в 20-ти километрах от Стрежевого. Оно было открыто 40 лет назад известными томскими геологами Иваном Ефремовым и Владимиром Биджаковым, но в начальную разработку его ввели только в 2015 году.

— Месторождение просто «затерялось» на фоне других, крупных, промыслов, на которых были сосредоточены основные силы нефтяников, — рассказал начальник управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования «Томскнефти» Николай Денисов. — Извлекаемые запасы Проточного — два миллиона тонн. Конечно же, это несравнимо с запасами Советского месторождения, которые на то время составляли 282 миллиона. Позже вводились в строй другие крупные промыслы: Вахское, Игольско-Таловое. Обладая большими ресурсами, они Проточному тоже не оставили шансов. Несомненно, ввод отложили и потому, что месторождение находится на правом берегу Оби. Это труднодоступная территория (пойма Оби), к которой нефтяники в те годы ещё не подступились. Здесь не было ни дорог, ни объектов нефтесбора, ни линий электропередачи.

Залежи нефти подтвердились после бурения первой разведочной скважины, с которой удалось получить 8 тонн нефти в сутки. Спустя 36 лет буровики вновь вернулись на промысел и пробурили ещё одну разведку, скважину № 10Р. Она дала в сутки 25 тонн безводной нефти, поступающей фонтаном.

— Фонтан на юрских отложениях — довольно редкое явление в нашем регионе, — уточнил Николай Денисов. — Это говорит о высокой мощности пласта, о том, что он хорошо насыщен углеводородами.

В 2015 году в скважину был спущен электроцентробежный насос, в результате дебит увеличился до 80 тонн в сутки. Ориентировочно в 2020 году здесь планируется построить 10–15 скважин, которые, как ожидается, дадут хороший прирост к общей добыче «Томскнефти».

Путь к Проточному решено проложить не напрямую, а через Вахское и Трайгородско-Кондаковское месторождения. Последнее будет разбуриваться в нынешнюю зиму. Когда на его территории обустроят всю инфраструктуру, с этого промысла трубопроводы и другие сети проложат в сторону Проточного.

— Тогда и его можно будет переводить на круглогодичный режим работы, — подчеркнул Николай Денисов. — Сейчас добыча нефти из единственной скважины ведется сезонно в период, когда есть зимники и возможность вывозить продукцию автомобилями. В отличие от Трайгородско-Кондаковского, запасы которого считаются трудноизвлекаемыми, нефть Проточного добыть легче.

Также в этом году исполняется 50 лет со дня открытия Стрежевского месторождения, 45 — Калинового и Нижнетабаганского, 35 — Полуденного, Герасимовского и Поньжевого, 30 — Северо-Карасёвского и Широтного, 15 — Трайгородско-Кондаковского и Волковского.

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