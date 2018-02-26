Нулевой ничьей закончился второй контрольный матч «Томи»
26 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/fctomtomsk
Вчера, 25 февраля, в Турции прошел второй контрольный матч «Томи» на втором сборе, в рамках которого томский клуб встретился с павлодарским «Иртышом».
Как сообщается на сайте томской команды, матч закончился со счетом 0:0.
«Томь» выглядела солидно, в некоторых компонентах мы превзошли соперника», — говорится в сообщении.
Последний контрольный матч томская команда проведет 28 февраля против представителя Казахстана — ФК «Акжайык».
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