Нулевой ничьей закончился второй контрольный матч «Томи»

Томский Обзор / Фото: 26 февраля 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 25 февраля, в Турции прошел второй контрольный матч «Томи» на втором сборе, в рамках которого томский клуб встретился с павлодарским «Иртышом».

Как сообщается на сайте томской команды, матч закончился со счетом 0:0.

«Томь» выглядела солидно, в некоторых компонентах мы превзошли соперника», — говорится в сообщении.

Последний контрольный матч томская команда проведет 28 февраля против представителя Казахстана — ФК «Акжайык».

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