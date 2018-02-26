Сибирский химкомбинат в IV квартале 2018 года начнет опытное производство диоксида титана

26 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в АО «ТВЭЛ») в IV квартале 2018 года планирует завершить строительно-монтажные работы и начать опытно-промышленную эксплуатацию (ОПЭ) оборудования для производства диоксида титана, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сообщение компании.

В настоящее время на площадке ведётся монтаж опытно-промышленной установки. Проектная производственная мощность предприятия составит 10,5 тыс. тонн в год.

Ранее предполагалось, что ОПЭ производства будет запущена в 2017 году, а промышленная — в 2019 году.

Диоксид титана необходим для производства белого красителя. В настоящее время в России нет подобных производств, и вещество закупается за рубежом.

«Сибирский химический комбинат» объединяет пять заводов по обращению с ядерными материалами и ТЭЦ. Одно из основных направлений работы СХК — обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива, производство тепловой и электрической энергии.

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