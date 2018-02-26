Томичи убедились в преимуществах видеонаблюдения «Ростелекома»

26 февраля 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

За четыре месяца, в течение которых «Ростелеком» предоставляет услугу «Видеонаблюдение», в Томске ее подключили 5% абонентов широкополосного доступа в интернет. С помощью новой услуги любая семья может организовать видеонаблюдение в квартире, загородном доме, любом другом помещении и быть в курсе всех происходящих событий в режиме онлайн.

«Ростелеком» расширяет спектр предоставляемых сервисов. Мы предлагаем людям продукты на основе цифровых технологий, которые делают жизнь комфортней, — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин. — Пять процентов от общей абонентской базы филиала это довольно неплохой результат для старта новой услуги. Спрос на домашнее видеонаблюдение постоянно растет, это свидетельствует о том, что для томичей важен дополнительный удаленный контроль за домом. Особенно полезен сервис для любителей путешествий, владельцев домашних питомцев, семей с маленькими детьми или престарелыми родителями, а также для тех, кто делает ремонт в квартире».

Новая услуга «Ростелекома» — это уже готовое ОТТ-решение (видеотрансляция осуществляется по сети передачи данных любого провайдера), которое включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Установить и настроить камеру абонент может самостоятельно в своем Личном кабинете с помощью набора виджетов — инструментов для управления, контроля и настройки поведения установленных камер.

Трансляция видео всегда доступна из веб-браузера или через специальное мобильное приложение. Скачайте приложение и следите за происходящим дома из любой точки мира, где есть интернет. Вы моментально получите оповещение, если в доме будет подозрительный звук или движение, когда вас нет рядом.

Еще одно преимущество интеллектуального сервиса «Ростелекома» — возможность добавлять неограниченное количество камер, установленных в разных помещениях и даже в разных городах. Коробочное решение от «Ростелекома» гарантирует полную защищенность данных: все записи хранятся в архиве на серверах компании до 7 дней.

«Видеонаблюдение» можно заказать на сайте tomsk.rt.ru, по телефону 8 800 100 08 00 или приобрести в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

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