Полицейские задержали томичей, которые незаконно срубили деревьев более чем на 1 млн рублей
26 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В Томской области полицейские задержали двоих жителей Томска, подозреваемых в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. Еще одного их подельника разыскивают, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По версии следствия, с мая по июнь 2017 года подозреваемые устроили три вырубки в Тимирязевском лесничестве. В общей сложности злоумышленники нарубили около 60 кубометров сосны, причинив таким образом ущерб лесному фонду более чем в миллион рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.
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