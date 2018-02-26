«Томскую судоходную компанию» уличили в нарушении требований закона о безопасности движения на железной дороге

26 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Томская транспортная прокуратура провела проверку по факту столкновения локомотива и группы вагонов, выявлены нарушения законодательства, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Инцидент произошел 23 января текущего года. При производстве маневровых работ по подаче группы вагонов в тупик N6 пути необщего пользования АО «Томская судоходная компания» локомотив и несколько вагонов столкнулись с закрепленной в тупике группой вагонов.

«Причиной указанного инцидента явилось нарушение машинистом тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Тайга требований законодательства о безопасности движения», — говорится в сообщении.

По результатам проверки Томским транспортным прокурором начальнику эксплуатационного локомотивного депо Тайга внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

В отношении машиниста тепловоза возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях необщего пользования).

Наряду с этим, проверкой выявлено неблагополучное техническое состояние железнодорожных путей необщего пользования АО «Томская судоходная компания», угрожающее безопасности движения.

Генеральному директору АО «Томская судоходная компания» внесено представление. Кроме того, в отношении ответственного за содержание железнодорожных путей должностного лица акционерного общества возбуждено административное производство по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ.

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