Собрание любителей острой еды пройдет в «Дыхании вока» 2 марта

Томский Обзор / Фото: 1 марта 2018 // Фото: pixabay.com

В эту пятницу, 2 марта, в кафе народной китайской кухни «Дыхание вока» пройдет традиционное собрание любителей острой еды «Сколвилл Челлендж».

Гостям предложат попробовать три разных острых соуса к «блюду от шефа» — шашлыку по-тайски. Узнай, какой ты огнеед!

Вас ждут с 11:00 до 22:00 в кафе «Дыхание вока» по адресу: пр. Ленина, 22. Дополнительная информация по телефону: 34-99-00.

wok.tomsk.ru

Тэги/темы: