Томичи выберут вариант оздоровления городского электротранспорта

26 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вице-мэр Томска Владимир Брюханцев представил на заседании думского комитета программу финансового оздоровления муниципального трамвайно-троллейбусного управления. Предполагается, что окончательное решение о её применении будет принято после общественных обсуждений, сообщает пресс-служба мэрии.

Программу финансового оздоровления предприятия разработали сотрудники департамента городского хозяйства совместно с руководством ТТУ. Она предусмотривает две задачи - стабилизацию финансового состояния и сохранение пассажиропотока на уровне 2017 года. В числе предложенных мероприятий Владимир Брюханцев обозначил снижение расходов, установление экономически обоснованного тарифа с последующим увеличением размера субсидии из средств бюджета, перераспределение подвижного состава с убыточных маршрутов на более доходные. Также может быть пересмотрена стоимость проездного билета длительного пользования и внедрена оплата проезда с помощью терминалов.

«Последовательная реализация предложенных мероприятий по финансовому оздоровлению «Трамвайно-троллейбусного управления» позволит в 2018 году стабилизировать финансовое положение предприятия и даст нам время для выработки и реализации управленческих решений в сфере развития горэлектротранспорта», - отметил Владимир Брюханцев.

Сегодня администрация города рассматривает несколько вариантов развития городского электротранспорта, которые будут предложены для обсуждения томичам. И уже после встреч с общественностью будет принято окончательное решение о развитии городского транспорта. Обязательным условием возможного обновления станет приобретение низкопольного транспорта для передвижения маломобильных томичей.

Городская маршрутная сеть состоит из 25 автобусных, 6 троллейбусных и 4 трамвайных маршрутов. Троллейбусные и трамвайные перевозки в городе осуществляются муниципальным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» подвижным составом в количестве 45 трамваев и 88 троллейбусов. Протяженность троллейбусных маршрутов составляет - 41 км, трамвайных – 82,4 км. Все маршруты горэлектротранспорта дублируются автобусными маршрутами

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