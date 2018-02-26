У томского Фонда ОМС новый глава
26 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Tomsk.gov.ru
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил директором территориального Фонда обязательного медицинского страхования региона Алексея Рудко.
Как сообщают в пресс-службе обладминистрации, новый глава фонда уже приступил к работе.
Алексей Анатольевич родился в 1978 году, в 2000-м с отличием окончил Красноярскую государственную медицинскую академию, после чего поступил в ординатуру НИИ медицинской генетики Томского научного центра СО РАМН. В 2004 году получил ученую степень кандидата медицинских наук. С 2007 по 2015 годы — главный врач клиники НИИ медицинской генетики СО РАМН. В 2015-2018 годах возглавлял медицинский центр «Гармония здоровья».
Женат, воспитывает двух дочерей.
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