Двух из четырех пострадавших в крушении вертолета Ми-8 в Томской области выписали из больницы

26 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Медики выписали двух пострадавших в аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облдепартамента здравоохранения.

«На сегодняшний день в хирургическом отделении больницы города Стрежевой находится один мужчина. Женщина 19 февраля была доставлена санавиацией в Томскую областную клиническую больницу, она находится в ожоговом отделении, состояние ее также врачи оценивают как удовлетворительное. Еще двое пострадавших были выписаны», — говорится в пресс-релизе.

12 февраля два человека — члены экипажа — погибли и четверо пострадали при аварийной посадке вертолета Ми-8 авиакомпании «Ельцовка» в Томской области. Борт перевозил женщину-пациента из поселка Прохоркино в Стрежевой, ее сопровождали медик и полицейский. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Основные версии причин крушения: неисправность судна и ошибка экипажа.

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