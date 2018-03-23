В Томской области полицейские задержали мошенника, который 13 лет был в розыске

Томский Обзор / Фото: 26 февраля 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Асиновские полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске с 2005 года, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Полицейские остановили автомобиль «Ниссан Навара», за рулем которого был 53-летний гражданин. При его проверке по базам данных выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за мошенничество.

По предварительным данным, задержанный взял у двоих жителей Казани по 130 тыс. рублей под предлогом приобретения для них автомобилей, после чего скрылся, «причинив потерпевшим значительный материальный ущерб».

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