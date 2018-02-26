Томские подводники заняли второе место на этапе Кубка мира по плаванию в ластах

Томский Обзор / Фото: 26 февраля 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Команда Томской области заняла второе место в командном зачете на первом этапе XIII Кубка мира по плаванию в ластах. Состязания прошли в минувшие выходные в венгерском Эгере, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участниками первого в этом году этапа Кубка мира стали десятки клубов, представлявшие 20 стран (Россия, Польша, Германия, Венгрия, Италия, Таиланд, Украина, Литва, Эстония, Словакия, Беларусь, Швейцария и другие). Команда Tomsk Region, представленная неполным составом, заняла второе место, уступив украинским пловцам.

Уверенно выступил лидер сборной команды России и обучающийся ДЮСШ «Учебно-спортивный центр водных видов спорта имени Виктора Шевелева» Дмитрий Журман: он стал сильнейшим в плавании в ластах на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Также воспитанник Александра и Григория Шумковых помог мужской команде завоевать «серебро» в эстафете 4 на 100 метров.

В соревнованиях среди женщин успешно выступили опытная Елизавета Борисова (Андриенко) — «бронза» в плавании в ластах на 50 метров, «серебро» в нырянии в ластах в длину, а также Мария Надеина (2-е место в плавании в ластах на 200 метров, 3-е место в плавании в ластах на 400 метров) и Алена Паршина (2-е место в подводном плавании на 100 метров). В активе спортсменок учебно-спортивного центра, в том числе Александры Скурлатовой, значится и победа в эстафете 4 на 100 метров.

Среди девушек блистала еще одна представительница учебно-спортивного центра Юлия Брындина, недавняя победительница мирового первенства. Подопечная Александра Голобородько стала сильнейшей в плавании в ластах на 400 и 800 метров, а также была второй на дистанции 200 метров. Кроме того, она установила новый юношеский рекорд Европы в дисциплине «плавание в ластах, 800 метров» и была признана лучшей юниоркой I этапа Кубка мира.

«Золото» завоевала самая юная томичка Татьяна Причинина — воспитанница Анастасии Жидковой была сильнейшей в дисциплине «Ныряние в ластах в длину, 50 метров».

Всего в копилке команды Tomsk Region 14 медалей (7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые).

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