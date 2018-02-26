В Томске демонтировали рекламные щиты с Грудининым

26 февраля 2018 / Томский Обзор

Томская рекламная компания «BTL ГК Лама» в одностороннем порядке разорвала договор о размещении агитации кандидата в президенты РФ Павла Грудинина и самовольно демонтировала пять рекламных щитов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу томского обкома КПРФ.

«Индивидуальный предприниматель, демонтировавший агитацию, в разговоре с представителем КПРФ сослался на некие „политические разногласия“ с П.Грудининым. Утром в понедельник менеджер компании сообщил, что щиты будут сняты. Конкретное время, когда будет производиться демонтаж, представители „BTL ГК Лама“ назвать отказались, а в 14:00 часов постфактум сообщили о том, что щиты демонтированы», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что рекламная компания получила оплату за размещение агитации в полном объеме.

В связи с инцидентом коммунисты намерены обратиться с жалобой в Центризбирком.

В рекламной компании агентству «Интерфакс-Сибирь» подтвердили, что договор на размещение агитации разорван в одностороннем порядке, щиты демонтированы.

При этом собеседник агентства отказался назвать причину разрыва договора, а также вернула ли компания средства, полученные из избирательного фонда кандидата.

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