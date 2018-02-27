Власти Томска выставили на торги 10 деревянных домов

27 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

В пятницу, 2 марта, департамент управления муниципальной собственностью администрации Томска проведет торги на право долгосрочной аренды сроком на 49 лет 10 объектов деревянного зодчества, передает пресс-служба мэрии.

Речь идет о домах по адресам ул.Лермонтова, 24, ул.Гоголя, 14, 14а, 14/3, 14/4, 16 и 18/1, ул. Пушкина, 28а, ул. Красноармейская, 75, ул. Савиных, 10а. Площади зданий – от 147 до 554 кв.м., начальный размер годовой платы – от 44,6 до 178,7 тыс. рублей.

Напомним, обязательства по разработке проектов реконструкции и проведению всех строительно-монтажных работ по условиям договора ложатся на арендатора. Взамен инвесторы получают льготы по арендной плате. Сразу по заключении договора начинает действовать льготная ставка аренды на землю – 0,1% от рыночной стоимости. Если в течение двух лет арендатор разрабатывает и утверждает проектно-сметную документацию, льгота продляется, а также в 10 раз снижается стоимость аренды здания. По завершении ремонта инвестор сможет платить за объект 1 рубль в год.

На сегодня инвесторам Томска в аренду переданы десять деревянных зданий города. По пяти из них уже утверждены проекты реконструкции и начались строительные работы – это дома по ул. Кривая, 8, ул. Пушкина, 5 и 24, пр. Кирова, 27а и Фрунзе, 32.

Осмотреть объекты, выставленные на торги в марте, по предварительной договоренности, можно 28 февраля. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: пер. Плеханова, 4, каб.407, либо по почте trade@admin.tomsk.ru до 12.00 1 марта.

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