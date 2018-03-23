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Томские полицейские проверяют сообщение об укушенных собакой детях

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Томские полицейские проводят проверку по обращению о двух укушенных собакой детях, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 24 февраля, в районе дома по ул.30 Лет Победы, 9 двое несовершеннолетних получили телесные повреждения от укусов собаки.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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