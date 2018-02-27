Печное отопление и выхлопные газы стали причиной запаха гари в Томске - МЧС
27 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Использование печного отопления в частных домах и автомобильные выхлопы – причина запаха гари в Томске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«Дым от топящихся печей в частных домах и от котельных, а также выхлопные газы от автомобилей остаются в нижних слоях атмосферы. Этому способствуют морозная и безветренная погода и температурная инверсия, которые препятствуют вертикальному перемещению воздуха», - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе со ссылкой на данные томского Гидрометцентра отмечают, что превышения предельно допустимых концентраций взвешенных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.
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