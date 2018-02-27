Беспризорные лошади галопом бегают по Томску

Томский Обзор / Фото: 27 февраля 2018 // Фото: Vk.com/tomsk123

Лошадь с жеребенком без хозяина вышли на проезжую часть Иркутского тракта в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на очевидцев в соцсетях.

«На Жилмассиве (микрорайон на северной окраине Томска — ИФ) бегают лошади! Сбежали откуда-то!», — пишут очевидцы.

В видеоролике, размещенном в интернете, лошадь с жеребенком галопом двигаются по проезжей части в сторону улицы Пушкина.

В пресс-службе городского управления ГИБДД агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что от автолюбителей поступали сообщения о лошадях, но прибывшие на место автоинспекторы не нашли животных.

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