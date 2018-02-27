Ночью в Томске сгорел пункт приёма макулатуры

27 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Минувшей ночью в Томске загорелся пункт приёма макулатуры, располагающийся на ул.Бердская, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном бетонном здании поступило в дежурную часть в 2.37. К приезду пожарных строение было полностью охвачено огнем. Возгорание удалось ликвидировать лишь к 5.39.

В результате пожара сгорела обрешетка крыши 1-этажного здания, прогорело потолочное перекрытие, выгорело внутри, сгорели автомобиль «Газель» и электрокар. Частично обгорела обрешетка крыши 3-этажного здания. Общая площадь пожара составила 840 кв.метров.

В ликвидации возгорания были задействованы 42 человека и 11 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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