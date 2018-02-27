Власти Томска предложили обустроить общественные пространства на месте сгоревших домов

27 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Новое общественное пространство с озеленением, установкой игровых и спортивных комплексов предложили обустроить на месте сгоревших деревянных домов по ул.2-я Рабочая в Томске, передает пресс-служба мэрии.

Предложение было озвучено на прошедшем накануне заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нем был рассмотрен вопрос о сносе двух расселенных домов в Октябрьском районе - по ул. 2-я Рабочая, 11 и 13.

Эти двухэтажные многоквартирные дома несколько лет назад были признаны аварийными и подлежащими сносу. Жители домов были расселены. Сегодня дома стали местом сбора подростков и лиц без определенного места жительства. Неоднократно здесь происходили пожары. В связи с этим городская КЧС признала ситуацию по ул. 2-я Рабочая угрозой возникновения чрезвычайной ситуации локального характера.

Площадь, которая будет освобождена после демонтажа домов, составит почти 800 кв.м. Также члены КЧС отметили, что данная территория должна быть благоустроена, на ее месте администрация Октябрьского района в будущем планирует сделать общественное пространство.

Председатель комиссии, заместитель мэра Томска по безопасности Евгений Суриков поручил сотрудникам администрации Октябрьского района и департамента капитального строительства проработать вопрос сноса домов по ул. 2-я Рабочая, 11 и 13 за счет внебюджетных средств. На снос этих домов требуется порядка 3 млн рублей.

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