Томичам покажут расстрельную комнату Николая II и его семьи

27 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Завтра, 28 февраля, в центре Томска откроется выставка «Исторической перелом эпох 1918 год»: путь на голгофу и прославление Царственных страстотерпцев, посвященная гибели императора Николая II и его семьи.

Как сообщают организаторы, экспозиция, представленная в рамках Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» состоит из пяти частей: Екатеринбургской и Алапаевской Голгофы, расстрельной комнаты, музейной экспозиции и копии креста-мощевика.

«Екатеринбургская Голгофа» поможет глубже узнать историю семьи Романовых и Николая II, их жизненный путь и трагическую гибель. На стендах будет представлена подробная информация о памятных событиях и датах, которые занимают важное место в истории России», - говорится в сообщении.

Вторая часть экспозиции «Алапаевская Голгофа» расскажет о последних днях жизни Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, Великого князя Сергея Михайловича Романовых и других алапаевских мучеников. Кроме того, посетители православного проекта смогут побывать в расстрельной комнате в подвале Ипатьевского дома, которую воссоздали по сохранившимся фотографиям.

Также в музейной экспозиции томичи смогут притронуться к орденам, монетам, банкнотам и книгам Царской семьи. Среди экспонатов — балясина, кирпич и другие предметы интерьера Ипатьевского дома, а также копия постановления о расстреле Царской семьи, копия приказа о сносе дома Ипатьевых и многое другое. Ряд экспонатов предоставил мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма, а из частных коллекций впервые будут представлены четки святителя Тихона Патриарха Всероссийского, панагия Святейшего Патриарха Пимена и многое другое.

Одной из главных особенностей исторической экспозиции станет копия креста-мощевика, величайшая святыня, когда-то принадлежавшая семье Романовых. После трагических событий 1917 года и гибели царской семьи крест-мощевик чудом попал к близкой к дому Романовых монахине Серафиме, которая его уберегла. Спустя годы святыню передали мужскому монастырю, построенному недалеко от места гибели царской семьи.

Выставка будет работать до 5 марта в здании «1 000 мелочей» (пр.Ленина, 111).

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