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Томич задолжал более 90 тыс. рублей по алиментам, пытаясь «воспитать» бывшую жену

Томские новости, Судебные дела, лада алименты ларгус судебные приставы интересные истории Томич задолжал более 90 тыс. рублей по алиментам, пытаясь «воспитать» бывшую жену

Томские судебные приставы заставили мужчину начать платить алименты после угрозы ареста машины, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Томич платил алименты всего по несколько тысяч рублей в месяц, поэтому накопил за предыдущие периоды долг — 93 тыс. рублей. Однако это не помешало ему приобрести новую «Lada Largus».

Позже свою неторопливость с оплатой он объяснил приставу тем, что «воспитывал» свою бывшую супругу, с которой у него конфликт. Пристав заставила его погасить долг, как только тот приобрел «Ладу», тем более, что ранее он уже был ограничен в спецправе на управление транспортом.

Так в ГИБДД был наложен запрет на регистрационные действия с его автомобилем, а затем сотрудник отдела судебных приставов потребовала предоставить машину для ареста.

Должник, опасаясь, что транспорт будет арестован, незамедлительно нашел нужную сумму. Более того, он трудоустроился и принес в отдел подтверждающий документ. Теперь ему остается вносить только текущие платежи. С этой целью по месту его работы направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату.

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