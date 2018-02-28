Томич задолжал более 90 тыс. рублей по алиментам, пытаясь «воспитать» бывшую жену

28 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Томские судебные приставы заставили мужчину начать платить алименты после угрозы ареста машины, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Томич платил алименты всего по несколько тысяч рублей в месяц, поэтому накопил за предыдущие периоды долг — 93 тыс. рублей. Однако это не помешало ему приобрести новую «Lada Largus».

Позже свою неторопливость с оплатой он объяснил приставу тем, что «воспитывал» свою бывшую супругу, с которой у него конфликт. Пристав заставила его погасить долг, как только тот приобрел «Ладу», тем более, что ранее он уже был ограничен в спецправе на управление транспортом.

Так в ГИБДД был наложен запрет на регистрационные действия с его автомобилем, а затем сотрудник отдела судебных приставов потребовала предоставить машину для ареста.

Должник, опасаясь, что транспорт будет арестован, незамедлительно нашел нужную сумму. Более того, он трудоустроился и принес в отдел подтверждающий документ. Теперь ему остается вносить только текущие платежи. С этой целью по месту его работы направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату.

Тэги/темы: