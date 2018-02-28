Ночью в Томске загорелся припаркованный Nissan

28 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Минувшей ночью в Томске загорелся припаркованный во дворе жилого дома Nissan Juke, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании у дома по ул.Юрия Ковалева поступило в 1.11. В результате пожара выгорел моторный отсек, обгорели передние крылья, капот, передние колеса, оплавился бампер, обгорело лакокрасочное покрытие, оплавилась поверхность панели управления, поврежден салон.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, при пожаре также пострадал стоящий рядом с Nissan Renault Symbol.

Причина пожара устанавливается.

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